Очереди на границе: легковушек почти нет, но стало больше фур

Очереди из легковушек, как и прежде, фиксируются только в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. Но за последнее время они сократились в разы: на минувших выходных там насчитывалось свыше 1,2 тысячи автомобилей, в понедельник утром — 420, а сегодня — всего 15 машин.