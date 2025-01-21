Очереди на границе: легковушек почти нет, но стало больше фур

Очереди из легковушек, как и прежде, фиксируются только в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. Но за последнее время они сократились в разы: на минувших выходных там насчитывалось свыше 1,2 тысячи автомобилей, в понедельник утром — 420, а сегодня — всего 15 машин.
На литовском и латвийском направлениях очередей из легкового транспорта не наблюдается.
Фуры тоже стоят в очередях только на одном направлении. В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе сейчас насчитывается 240 грузовиков, а в ПП «Бенякони» — 200 большегрузов.
В пунктах пропуска на границах Беларуси с Литвой и Польшей скопления фур в настоящий момент не фиксируется.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах.
В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14. Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.