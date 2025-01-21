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Проект школы в Арзамасе не прошел госэкспертизу

Проект строительства начальной школы в Арзамасе Нижегородской области не прошел госэкспертизу.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, опубликованной на сайте ГИС ЕГРЗ, отрицательное заключение было выдано Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Проект, выполненный по заказу Арзамасского МКУ «Стройгород», был разработан компаниями ООО «Проектриск», ООО «Истоки» и ООО «Инжкомпроект».

Отметим, что школу на 360 мест планировалось построить на улице Свободы. Ранее региональный минобр назвал сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая.

образование
строительство