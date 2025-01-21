Проект школы в Арзамасе не прошел госэкспертизу

Согласно информации, опубликованной на сайте ГИС ЕГРЗ, отрицательное заключение было выдано Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Проект, выполненный по заказу Арзамасского МКУ «Стройгород», был разработан компаниями ООО «Проектриск», ООО «Истоки» и ООО «Инжкомпроект».