Проект школы в Арзамасе не прошел госэкспертизу

Согласно информации, опубликованной на сайте ГИС ЕГРЗ, отрицательное заключение было выдано Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Проект, выполненный по заказу Арзамасского МКУ «Стройгород», был разработан компаниями ООО «Проектриск», ООО «Истоки» и ООО «Инжкомпроект».
Отметим, что школу на 360 мест планировалось построить на улице Свободы. Ранее региональный минобр назвал сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая.