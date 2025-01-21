Депутат Метелев: в законопроекте о буллинге в школах не предусмотрены штрафы

«В моем классе пытались обидеть одного мальчика, занизить его самооценку. Зачинщик был из неблагополучной семьи, типичный будущий хулиган. У меня сразу был с ним разговор. Я спрашивала: “Зачем тебе это, с какой целью ты это делаешь? А давай теперь поставим тебя на его место, начнем тебя травить. Вот я сейчас подговорю одноклассников, и они будут говорить, что ты плохо учишься, что ты ничего в жизни не добьешься. Тебе будет приятно? Как ты будешь себя чувствовать? Ты будешь злиться, ты будешь на них агрессировать, ты будешь пытаться с ними драться. А потом что? А потом я возьму и напишу на тебя докладную. И к тебе придет полиция”. То есть я их готовлю сразу к взрослой жизни», — поясняет учительница.