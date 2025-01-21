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В Волгоградской области снова включат сирены воздушной тревоги

В Волгоградской области 22 января вновь пройдет проверка системы оповещения ГО ЧС. Как сообщает V102.RU, по всем муниципальным районам области включатся сирены.

Так, сигналы в среду включат в период времени с 10:00 до 11:00 во всех населенных пунктах региона, кроме Волгограда.

Напомним, проверка будет сопровождаться запуском электрических сирен и подачей сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

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