Наставник хабаровской команды «Амурские Тигрицы» подвёл итоги восьмого тура ЧР по волейболу

В Анапе завершился восьмой тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Главный тренер команды «Амурские Тигрицы» Александр Щурин подвел итоги январского этапа турнира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы собрали в команду людей, которым доверяем. Но, к сожалению, не от всех получаем отдачу, которой хотелось бы. Этот сезон, в принципе, показывает, что те действия, та тактика, которые спланировали, не работают. Будем что-то менять и находить другие пути. Всё быстро построить не получится. Существует лёгкая дорога: накупить игроков, но это не наш вариант, поэтому будем растить, но, к сожалению, не за один год — нужно время и терпение, — сказал Александр Щурин.
Также он добавил, что «Амурские Тигрицы» только в этом сезоне начали свой путь в высшей лиге «А», и у руководства клуба есть понимание, что успех не всегда приходит в одночасье. Результат тура — три победы и одно поражение — показывает, что у хабаровчанок есть потенциал, но также есть над чем работать.
— Мы находимся в середине турнирной таблицы и имеем шансы подняться выше. Впереди ещё много работы, я уверен, что с упорством и трудом мы сможем добиться большего, — заключил Александр Щурин.
Напомним, в минувшем туре Чемпионата России «Амурские Тигрицы» провели две парных встречи с командами «Динамо-Анапа» и «Уфимочка».