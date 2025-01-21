Наставник хабаровской команды «Амурские Тигрицы» подвёл итоги восьмого тура ЧР по волейболу

— Мы собрали в команду людей, которым доверяем. Но, к сожалению, не от всех получаем отдачу, которой хотелось бы. Этот сезон, в принципе, показывает, что те действия, та тактика, которые спланировали, не работают. Будем что-то менять и находить другие пути. Всё быстро построить не получится. Существует лёгкая дорога: накупить игроков, но это не наш вариант, поэтому будем растить, но, к сожалению, не за один год — нужно время и терпение, — сказал Александр Щурин.