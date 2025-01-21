Челябинский суд запретил строить десятиэтажный отель на озере Тургояк

«Золотой пляж» обратился в суд в феврале прошлого года. Истец просил признать незаконным отказ в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, обязать чиновников выдать разрешение в части увеличения этажности до десяти, а также уменьшения площади озеленения на одном участке с 50% до 40%, на другом — до 5%.