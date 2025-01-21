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Челябинский суд запретил строить десятиэтажный отель на озере Тургояк

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска ООО «Золотой пляж», требовавшего признать незаконным отказ администрации Миасса в выдаче разрешения на увеличения количества этажей строящегося отеля на озере Тургояк до десяти.

Источник: Pchela.News

«Золотой пляж» обратился в суд в феврале прошлого года. Истец просил признать незаконным отказ в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, обязать чиновников выдать разрешение в части увеличения этажности до десяти, а также уменьшения площади озеленения на одном участке с 50% до 40%, на другом — до 5%.

Арбитражный суд 20 января отказал «Золотому пляжу» в удовлетворении заявленных требований.

Учредителями ООО «Золотой пляж» являются Олег Сиротин (доля 76%) и ООО «Дженерал Билдинг» (24%). Также Олегу Сиротину принадлежит ГЛК «Солнечная долина».

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