Коттедж омского предпринимателя-банкрота Турманидзе могут пустить с молотка

Однако хозяева коттеджа, владеющие им на праве общей собственности, выступили в суде единым фронтом и частично отбились от притязаний. Арбитражный суд Омской области, а затем и 8-й Апелляционный суд решили, что с торгов должен уйти не весь коттедж, а только доля, принадлежавшая Левану Турманидзе.