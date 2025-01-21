Коттедж омского предпринимателя-банкрота Турманидзе могут пустить с молотка

Верховный суд РФ отменил ранее принятое арбитражными судами решение о судьбе коттеджа семейства Турманидзе. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области. По завершении разбирательств коттедж, скорее всего, за долги обанкротившегося предпринимателя Левана Турманидзе уйдет с молотка целиком — и доля самого Турманидзе, и доля его бывшей супруги.
Судебный арбитражный процесс инициировал один из крупнейших конкурсных кредиторов Турманидзе — ПАО «Национальный банк», пожелавший продать дорогой коттедж экс-супругов по улице 2-й Кольцевой и направить средства на погашение долгов.
Однако хозяева коттеджа, владеющие им на праве общей собственности, выступили в суде единым фронтом и частично отбились от притязаний. Арбитражный суд Омской области, а затем и 8-й Апелляционный суд решили, что с торгов должен уйти не весь коттедж, а только доля, принадлежавшая Левану Турманидзе.
Банк же считал, что коттедж нужно продать целиком, а вырученную с продажи сумму поделить. Часть отдать экс-супруге Турманидзе, долю предпринимателя направить на погашение его долгов. Верховный суд РФ с позицией банка РФ согласился, о принятом решении сообщили «Коммерческие вести».