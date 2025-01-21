Снег на свердловских дорогах убирают почти 400 единиц техники

Дорожники просят участников движения проявлять осторожность, соблюдать ПДД, выбирать безопасные скорость и стиль вождения. Дать сигнал о неубранном снеге на улицах и дорогах можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и виджет «Сообщи о проблеме» на свердловских госпабликах.