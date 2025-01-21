Снег на свердловских дорогах убирают почти 400 единиц техники

По данным свердловского Управления автодорог, на областных трассах в минувшие сутки работали 242 комбинированные дорожные машины, 37 машин с отвалом, 62 автогрейдера и 58 единиц другой техники.
Для устранения зимней скользкости применяли 7,4 тыс. куб. м. пескосоляной смеси и 126 кубометров песка.
Техника продолжает работу на свердловских дорогах — до полной ликвидации скользкозти. Низкий коэффициент сцепления на дороге регистрируют 34 автоматических метеопоста из 57.
Дорожники просят участников движения проявлять осторожность, соблюдать ПДД, выбирать безопасные скорость и стиль вождения. Дать сигнал о неубранном снеге на улицах и дорогах можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и виджет «Сообщи о проблеме» на свердловских госпабликах.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге на фоне потепления на деревьях в средине зимы начали набухать почки. Температура воздуха в январе значительно превышала климатические нормы. Некоторые дни по суточной температуре стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.