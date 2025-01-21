В Челябинской области определили места, где нельзя будет продавать энергетики

Именно на этом основании запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, вводится в помещениях образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет касаться всех — и взрослых, и детей.