В Челябинской области определили места, где нельзя будет продавать энергетики

Напомним, с 1 марта 2025 года вступает в силу соответствующий федеральный закон. Он устанавливает запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним. За его нарушение следует административная ответственность.
Как пояснил председатель комитета Заксобрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле, регионам дано право определить дополнительные запреты и ограничения.
Именно на этом основании запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, вводится в помещениях образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет касаться всех — и взрослых, и детей.
«Единственный открытый на сегодня вопрос — какой орган исполнительной власти будет осуществлять контроль за реализацией закона. Пока законопроект будет проходить оценку регулирующего воздействия, за это время мы решим вопрос с контролем», — сказал Илле.
Запрет в Челябинской области коснется более 5,5 тыс. объектов соцсферы. Он будет распространяться в том числе и на размещенные в помещениях торговые автоматы.