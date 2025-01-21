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В Краснодарском крае родился 171 ребенок

171 малыш родился на Кубани за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае за минувшие сутки родился 171 ребенок. Среди них 79 девочек и 92 мальчика, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

В краевой столице на свет появилось 66 малышей, а в Сочи родились 19 детей.

«По три ребенка появились на свет в Абинском, Апшеронском и Приморско-Ахтарском районах. По два малыша родились в Кущевском, Северском и Белореченском районах», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.

Министр здравоохранения поздравил родителей с рождением малышей и традиционно пожелал деткам расти здоровыми, крепкими и счастливыми.

Днем ранее на Кубани родились 105 малышей, среди которых 53 девочки и 52 мальчика. В числе новорожденных также одна двойня. Она появилась на свет в Краснодаре.