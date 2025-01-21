В Краснодарском крае родился 171 ребенок

В Краснодарском крае за минувшие сутки родился 171 ребенок. Среди них 79 девочек и 92 мальчика, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
В краевой столице на свет появилось 66 малышей, а в Сочи родились 19 детей.
«По три ребенка появились на свет в Абинском, Апшеронском и Приморско-Ахтарском районах. По два малыша родились в Кущевском, Северском и Белореченском районах», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.
Министр здравоохранения поздравил родителей с рождением малышей и традиционно пожелал деткам расти здоровыми, крепкими и счастливыми.
Днем ранее на Кубани родились 105 малышей, среди которых 53 девочки и 52 мальчика. В числе новорожденных также одна двойня. Она появилась на свет в Краснодаре.