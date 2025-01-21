Стало известно, когда замерзнет озеро Байкал в 2025 году

По прогнозам, средняя и северная часть Байкала покроется льдом уже к 21−23 января, а южная к концу месяца. Кстати, если обратиться к истории, то не было ещё ни одного года, когда озеро не покрылось льдом. Самая поздняя дата образования льда — 3 февраля. Такое событие фиксировали уже два раза в 1958 и 1984 годах.