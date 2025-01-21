Стало известно, когда замерзнет озеро Байкал в 2025 году

Теплая зима заставила сибиряков немного понервничать, ведь из-за недостаточно низких температур священный Байкал не покрывается льдом. Но можно успокоиться, по словам замначальника Иркутского Гидрометцентра, лёд появится к концу января. В некоторых заливах озера уже есть небольшой слой, но его толщина пока недостаточная.
— Позднее установление ледостава мы прогнозировали еще в декабре. И наши прогнозы отчасти совпали, — рассказывает заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. — Что мы наблюдаем сейчас? Происходит активное ледообразование в северной и средней части озера. А вот южная акватория действительно находится в состоянии чистой воды.
По прогнозам, средняя и северная часть Байкала покроется льдом уже к 21−23 января, а южная к концу месяца. Кстати, если обратиться к истории, то не было ещё ни одного года, когда озеро не покрылось льдом. Самая поздняя дата образования льда — 3 февраля. Такое событие фиксировали уже два раза в 1958 и 1984 годах.