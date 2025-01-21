Ученые Ростова предложили разделить Азовское море на туристические кластеры

Ростовские ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры. Об этом сообщили на официальной странице в социальной сети ЮНЦ РАН 19 января.
Согласно опубликованной информации, ученые предложили новую схему деления на районы Азовского моря. Благодаря такому подходу можно создать 20 туристических кластеров. Каждый из них будет иметь свою специализацию, включая грязелечение и виндсерфинга до грязелечения.
По мнению ученых нужно ввести и рыболовные квоты для любителей рыбалки. Так, уменьшатся промышленные лимиты. Ловлю пресноводных рыб можно оставить для туристов и любителей. Промышленный лов разрешить только в центральной части моря.