В Самаре сотрудникам Росгвардии вручили ключи от 20 новых автомобилей «Москвич»

В Самаре сотрудникам Росгвардии вручили ключи от 20 новых служебных «Москвичей». Торжественная церемония прошла в подразделении ведомства, об этом сообщили в пресс-службе.
«За счет средств федерального бюджета автопарк Управления Росгвардии по Самарской области впервые пополнился новыми отечественными автомобилями марки “Москвич”», — указали в сообщении.
Машины оснащены всем необходимым для работы: сигнальными громкоговорящими установками, служебными радиостанциями и видеорегистраторами. После завершения мероприятия экипажи сотрудников вышли на маршрут патрулирования на новых служебных автомобилях.