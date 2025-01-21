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В Самаре сотрудникам Росгвардии вручили ключи от 20 новых автомобилей «Москвич»

В Самаре прошла торжественная церемония передачи новых автомобилей сотрудникам правопорядка.

Источник: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

В Самаре сотрудникам Росгвардии вручили ключи от 20 новых служебных «Москвичей». Торжественная церемония прошла в подразделении ведомства, об этом сообщили в пресс-службе.

«За счет средств федерального бюджета автопарк Управления Росгвардии по Самарской области впервые пополнился новыми отечественными автомобилями марки “Москвич”», — указали в сообщении.

Машины оснащены всем необходимым для работы: сигнальными громкоговорящими установками, служебными радиостанциями и видеорегистраторами. После завершения мероприятия экипажи сотрудников вышли на маршрут патрулирования на новых служебных автомобилях.