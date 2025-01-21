Сквер в честь воссоединения России с Крымом появится в Хабаровске

Телемост «Хабаровск-Крым», посвященный Дню Республики, прошел в краевой столице накануне. Его организатором выступил Штаб общественной поддержки Хабаровского края при содействии Всероссийского общества охраны природы. На встрече стороны обсудили вопросы создания в Хабаровске сада-сквера в честь Воссоединения России с Крымом и аналогичного природного объекта в Симферополе, сообщает ИА AmurMedia.
Перед началом онлайн-встречи состоялась открытая лекция директора по развитию Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», председателя совета Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств Алексея Ретеюма «Остров будущего: восстановление и развитие исторических садово-парковых ансамблей на примере Ботанического сада МГУ “Аптекарский огород”».
Руководитель уникального проекта возрождения Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» подробно рассказал об истории сада, основанного Петром Первым в 1706 году.
— Уникальный проект «Аптекарский огород» не имеет аналогов в России. Он был реализован за 30 лет, полностью за счет внебюджетных источников финансирования. Это пример одновременно деликатного и бережного отношения к природному и историческому наследию, с одной стороны, и разностороннего гармоничного развития всего спектра функций современного паркового пространства, с другой. Некоторые методы и принципы возможно будет применить и в Хабаровске, — отметил председатель ХКО ООО «Всероссийское общество охраны природы» Владимир Сидоров.
Участники онлайн-встречи поздравили крымчан с памятной датой и обсудили организационные вопросы, в том числе выбор места создания будущего сквера. Среди возможных локаций в настоящее время рассматривается территория краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского, а также район парка Патриот в Хабаровске.
Специалисты определят виды растений, характерных для Крыма и одновременно способных переносить суровые хабаровские зимы. Обсуждается также возможность создания на территории сквера оранжереи для южных растений. Из Хабаровска в Симферополь в свою очередь отправятся семена кедра корейского и других представителей дальневосточной флоры.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, территорию нового сквера планируется украсить арт-объектами, напоминающими об историческом выборе крымчан и символизирующими единство регионов Российской Федерации.
Создание памятного природного объекта в Хабаровске планируется начать уже весной 2025 года. Работы будут проводиться в два этапа, и свой окончательный вид сквер приобретет к 2029 году, когда будет отмечаться 15-летие Воссоединения России с Крымом.