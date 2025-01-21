Сквер в честь воссоединения России с Крымом появится в Хабаровске

— Уникальный проект «Аптекарский огород» не имеет аналогов в России. Он был реализован за 30 лет, полностью за счет внебюджетных источников финансирования. Это пример одновременно деликатного и бережного отношения к природному и историческому наследию, с одной стороны, и разностороннего гармоничного развития всего спектра функций современного паркового пространства, с другой. Некоторые методы и принципы возможно будет применить и в Хабаровске, — отметил председатель ХКО ООО «Всероссийское общество охраны природы» Владимир Сидоров.