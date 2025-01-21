Спрос на психологов в Москве вырос после праздников более чем на 40%

«После окончания новогодних праздников в Москве наблюдается значительный рост спроса на услуги психологов. По сравнению с праздничными днями, когда многие отдыхали и расслаблялись, с началом рабочих дней интерес к психологической помощи увеличился на 41%. В среднем количество обращений к психологам в день возросло на 34% относительно декабря. Рост может быть связан с желанием москвичей начать “новую осознанную жизнь” с нового года», — отметила Сафонова.
Как рассказали Агентству «Москва» в пресс-службе компании «СберЗдоровье», рост спроса заметен и при сравнении год к году.
«В январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост спроса среди пользователей сервиса на консультации психологов на 64%. Если сравнивать последние две недели декабря 2024 года и первые две недели января 2025 года, то рост составил 14%», — добавили в пресс-службе.
В пресс-службах сервисов по поиску работы hh.ru и SuperJob Агентству «Москва» также сообщили о росте количества вакансий для психологов.
«По данным hh.ru, число открытых вакансий для психологов в Москве в течение новогодних каникул (30 декабря — 8 января) было на минимальном уровне — всего семь штук. С началом рабочих дней спрос вырос на психологов вырос почти в 11 раз — за период с 9 по 20 января таких вакансий в столице открыто уже 72. Предлагаемые зарплаты также подросли — с 72 тыс. руб. в период новогодних каникул до 80 тыс. руб. в первые рабочие недели года», — пояснили в пресс-службе.
В компании SuperJob отметили рост количества вакансий для врачей в Москве за месяц на 5%.
«Число вакансий для психологов и психиатров за месяц увеличилось на 4%. Динамика средних заработных плат медицинского персонала коммерческих клиник Москвы за месяц составила плюс 0,8%. За год заработные платы выросли на 9,6%», — добавили в компании.