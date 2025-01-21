Спрос на психологов в Москве вырос после праздников более чем на 40%

«По данным hh.ru, число открытых вакансий для психологов в Москве в течение новогодних каникул (30 декабря — 8 января) было на минимальном уровне — всего семь штук. С началом рабочих дней спрос вырос на психологов вырос почти в 11 раз — за период с 9 по 20 января таких вакансий в столице открыто уже 72. Предлагаемые зарплаты также подросли — с 72 тыс. руб. в период новогодних каникул до 80 тыс. руб. в первые рабочие недели года», — пояснили в пресс-службе.