Мэр Москвы: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс. единиц медоборудования

В 2024 году в поликлиники и больницы Москвы поставили более 24,8 тысячи единиц медицинского оборудования. В их числе 191 рентген-аппарат, 22 компьютерных и 30 магнитно-резонансных томографов, 44 маммографа, 13 ангиографов, 403 аппарата УЗИ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Они позволяют проводить высокоточные диагностические исследования. Так, современные ангиографы имеют функцию 3D-визуализации сосудов, полостей сердца, навигационные системы. Новые рентген-аппараты обладают сниженной лучевой нагрузкой», — написал мэр Москвы.
Поставщики техники обслуживают ее на протяжении всего цикла работы. Это позволяет сэкономить средства на ремонт и сократить время простоя.
За несколько лет в Москве полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. Кроме того, с 2022 года для кардиологической службы города закупили более пяти тысяч единиц техники.