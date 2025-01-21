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Мэр Москвы: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс. единиц медоборудования

Поставщики техники обслуживают ее на протяжении всего цикла работы. Это экономит средства на ремонт и сокращает время простоя.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2024 году в поликлиники и больницы Москвы поставили более 24,8 тысячи единиц медицинского оборудования. В их числе 191 рентген-аппарат, 22 компьютерных и 30 магнитно-резонансных томографов, 44 маммографа, 13 ангиографов, 403 аппарата УЗИ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Они позволяют проводить высокоточные диагностические исследования. Так, современные ангиографы имеют функцию 3D-визуализации сосудов, полостей сердца, навигационные системы. Новые рентген-аппараты обладают сниженной лучевой нагрузкой», — написал мэр Москвы.

Поставщики техники обслуживают ее на протяжении всего цикла работы. Это позволяет сэкономить средства на ремонт и сократить время простоя.

За несколько лет в Москве полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. Кроме того, с 2022 года для кардиологической службы города закупили более пяти тысяч единиц техники.

медицина
Собянин Сергей