Строительство фуникулера в Городце откладывается до 2026 года

На данный момент инвестор не выбран, а общая стоимость работ оценивается более чем в 369,5 млн рублей. Ожидается, что решение по финансированию будет принято в 2025 году, после чего строительство фуникулера продолжится. Подъемник длиной более 40 метров свяжет набережную Юрия Долгорукого с центральной площадью, где находится памятник Александру Невскому. Вагоны фуникулера смогут вмещать до 25 пассажиров, что позволит транспортировать около 520 человек в час в одном направлении.