Из Уфы в Новосибирск с 23 января увеличится количество авиарейсов

Из Уфы в Новосибирск количество авиарейсов увеличится. Как сообщили в пресс-службе столичного авиаузла, 23 января авиакомпания S7 Airlines открывает дополнительные ежедневные вылеты по маршруту Новосибирск — Уфа — Новосибирск на самолетах Embraer ERJ-170, рассчитанных на 78 пассажиров.