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Из Уфы в Новосибирск с 23 января увеличится количество авиарейсов

Из Уфы в Новосибирск количество авиарейсов увеличится. Как сообщили в пресс-службе столичного авиаузла, 23 января авиакомпания S7 Airlines открывает дополнительные ежедневные вылеты по маршруту Новосибирск — Уфа — Новосибирск на самолетах Embraer ERJ-170, рассчитанных на 78 пассажиров.

Источник: Башинформ

Прямые рейсы в Новосибирск будут выполняться ежедневно в 15.00 и 21.00 по местному времени.

Время в пути составит 2 часа 40 минут.