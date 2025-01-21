«Не уступает ни российским, ни французским аналогам». Производство сыра с белой плесенью запустили в Беларуси

Производство сыра с белой плесенью запустили в Беларуси, передает БелТА.
В сообщении говорится, что уникальный для страны проект по производству сыров с белой плесенью в рамках программы «Один район — один проект» был реализован в Вилейке на производственном участке «Минского молочного завода № 1».
— Мы прошли сложный путь и надеемся, что наши любимые потребители по достоинству оценят наш новый продукт и он займет свое почетное место на столе каждого белоруса, — подчеркнула директор завода Тамара Чичиро.
Она пояснила, что мощность производства составляет три тонны в сутки, 90 тонн — в месяц. По ее словам, сейчас на заводе планируют отработать технологию сыра камамбер. Чичиро добавила, что в планах также выпуск сыра бри и других вариантов.
В свою очередь, глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, говоря про сыр, акцентировал внимание на том, что повара, которые уже начали работать над ним, «говорят, что он ничем не уступает ни российским, ни французским аналогам», пишет БелТА.
Крутой также добавил, что через несколько дней «Первый молочный» откроет производства сыра с голубой плесенью.
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Кстати, досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.
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