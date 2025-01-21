Белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января

Специалист уточнила, что данное событие можно назвать малым парадом звезд из-за того, что в довольно узком секторе неба будут лишь три планеты из шести. Это Венера, Нептун, Сатурн. Кошман добавила, что уже в феврале 2025 года по одну сторону от Солнца будет семь планет, так как присоединится Меркурий.