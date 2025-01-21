Белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января

Белорусы и жители планеты Земля невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет, которые окажутся по одну сторону от Солнца, 21 января 2025 года. Подробности ТАСС рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман.
Сообщается, что планеты будут находиться в достаточно большом секторе неба (указывается 130 градусов). Так, самыми яркими из них будут Юпитер, Венера, Марс, Сатурн. Названные планеты можно будет увидеть невооруженным глазом. Что касается Урана и Нептуна, то они будут видны в телескопе.
Специалист уточнила, что данное событие можно назвать малым парадом звезд из-за того, что в довольно узком секторе неба будут лишь три планеты из шести. Это Венера, Нептун, Сатурн. Кошман добавила, что уже в феврале 2025 года по одну сторону от Солнца будет семь планет, так как присоединится Меркурий.
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