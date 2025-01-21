Главные новости 21 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 января 2025 года.
Трамп анонсировал встречу с Путиным и отменил 78 указов Байдена
Президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. Конкретную дату переговоров он не назвал, но заверил, что встреча состоится скоро. Также Трамп отменил своим указом 78 распоряжений предшественника Джо Байдена и помиловал 1,5 тыс. участников штурма Капитолия.
Марко Рубио возглавил Госдеп США
Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Марко Рубио на должность главы Госдепартамента. Политика единогласно поддержали все 99 сенаторов. Рубио стал первым в истории страны латиноамериканцем, который занял пост госсекретаря. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.
Макрон заявил о продолжении конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время. Слова французского лидера противоречат планам президента США Дональда Трампа о скором урегулировании военного противостояния. Макрон в своем выступлении подчеркнул важность поддержки Киева.
Стало известно, когда освободят вторую группу израильских заложников в Газе
Второй обмен заложниками между палестинским движением ХАМАС и Израилем запланирован на 25 января. Пленники из Газы отправятся домой, а из тюрем еврейского государства выйдут палестинские заключенные. Количество заложников, которые будут обменяны, пока не называется.
Инаугурация Трампа «подняла» цену на биткоин
В день принятия присяги президентом США Дональдом Трампом биткоин установил новый рекорд. Цена на криптовалюту превысила 109 тыс. долларов. Эксперты объясняют рост стоимости виртуальных денег высказываниями Дональда Трампа о его планах по развитию рынка криптовалют.