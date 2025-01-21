Главные новости 21 января 2025 года

Президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. Конкретную дату переговоров он не назвал, но заверил, что встреча состоится скоро. Также Трамп отменил своим указом 78 распоряжений предшественника Джо Байдена и помиловал 1,5 тыс. участников штурма Капитолия.