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В Ростове-на-Дону ночью 21 января центр остался без электричества

Центральные улицы Ростова провели ночь без электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ночью 21 января центр остался без электричества. Об этом сообщили специалисты Донэнерго.

Из-за технологического нарушения в сети около двух часов ночи центр Ростова остался без электричества. Так, обесточены были переулок Газетный, улица Пушкинская, проспект Ворошиловский, улица Большая Садовая, переулок Исполкомовский, переулок Островского, проспект Буденновский, Максима Горького, переулок Халтуринский, улица Семашко, переулок Доломановский, переулок Исполкомовский.

Электроснабжение специалисты вернули спустя три часа.

ЖКХ