В Ростове-на-Дону ночью 21 января центр остался без электричества

Из-за технологического нарушения в сети около двух часов ночи центр Ростова остался без электричества. Так, обесточены были переулок Газетный, улица Пушкинская, проспект Ворошиловский, улица Большая Садовая, переулок Исполкомовский, переулок Островского, проспект Буденновский, Максима Горького, переулок Халтуринский, улица Семашко, переулок Доломановский, переулок Исполкомовский.