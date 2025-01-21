Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Товарооборот Иркутской области и Беларуси составил 90 млн долларов за 2024 год

Рост экспорта белорусских товаров в региона превысил 10% за 11 месяцев 2024 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вопросы и направления для сотрудничества с Иркутской областью обсудили в посольстве Беларуси в России. Об этом сообщили в тг-канале посольства. Рост экспорта белорусских товаров в регион за 11 месяцев прошлого года превысил 10%, а товарооборот 90 миллионов долларов. Цифра уже движемся к 100 миллионам.

— Самое главное в том, что товарооборот составляют все группы товаров, которые производит наша республика, начиная с карьерных самосвалов и заканчивая продовольствием. Сегодня в Иркутской области работают более 3,5 тысячи белорусских тракторов, более 1100 комбайнов, — посол Беларуси в России Александр Рогожник.

Также обсуждались проекты в сферах взаимодействия с молодежью. Затронули образование, патриотические программы и празднование юбилея Великой Победы. Отдельный акцент, был сделан на сотрудничестве в белорусско-российском авиастроении.