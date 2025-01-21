Товарооборот Иркутской области и Беларуси составил 90 млн долларов за 2024 год

Вопросы и направления для сотрудничества с Иркутской областью обсудили в посольстве Беларуси в России. Об этом сообщили в тг-канале посольства. Рост экспорта белорусских товаров в регион за 11 месяцев прошлого года превысил 10%, а товарооборот 90 миллионов долларов. Цифра уже движемся к 100 миллионам.