Товарооборот Иркутской области и Беларуси составил 90 млн долларов за 2024 год

Вопросы и направления для сотрудничества с Иркутской областью обсудили в посольстве Беларуси в России. Об этом сообщили в тг-канале посольства. Рост экспорта белорусских товаров в регион за 11 месяцев прошлого года превысил 10%, а товарооборот 90 миллионов долларов. Цифра уже движемся к 100 миллионам.
— Самое главное в том, что товарооборот составляют все группы товаров, которые производит наша республика, начиная с карьерных самосвалов и заканчивая продовольствием. Сегодня в Иркутской области работают более 3,5 тысячи белорусских тракторов, более 1100 комбайнов, — посол Беларуси в России Александр Рогожник.
Также обсуждались проекты в сферах взаимодействия с молодежью. Затронули образование, патриотические программы и празднование юбилея Великой Победы. Отдельный акцент, был сделан на сотрудничестве в белорусско-российском авиастроении.