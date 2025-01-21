В Хабаровском крае легко вернуть деньги за обучение, медицину и спорт

Теперь достаточно иметь личный кабинет на сайте ФНС и несколько справок об оплате услуг, которые вы получите от организаций, предоставивших вам медицинские, образовательные или другие услуги. Этот шаг значительно упрощает процесс, а вы получите налоговый вычет быстрее и с минимальными усилиями.