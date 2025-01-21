В Хабаровском крае легко вернуть деньги за обучение, медицину и спорт

В Хабаровском крае, как и по всей России, теперь можно получить социальные налоговые вычеты за 2024 год в упрощенном порядке, избавившись от необходимости заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать кучу подтверждающих документов, сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю.
Теперь достаточно иметь личный кабинет на сайте ФНС и несколько справок об оплате услуг, которые вы получите от организаций, предоставивших вам медицинские, образовательные или другие услуги. Этот шаг значительно упрощает процесс, а вы получите налоговый вычет быстрее и с минимальными усилиями.
Какие расходы подлежат возмещению? Это оплата учебных услуг, медицинских процедур для вас и вашей семьи, а также взносы в пенсионные и страховые фонды, включая расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.
Для получения вычета необходимо обратиться в организации, предоставившие эти услуги, с заявлением в произвольной форме. В случае наличия у них технической возможности, они направят справку о понесенных расходах в налоговую службу. Всё, что вам останется — проверить информацию в личном кабинете, подтвердить реквизиты банковского счета и отправить заявление.
Такой порядок действует только для расходов, понесенных с января 2024 года. Для более ранних периодов (2022 и 2023 годы) по-прежнему потребуется предоставить декларацию и подтверждающие документы.