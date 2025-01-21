На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя

«Сегодня я сопровождал своих учеников, учащихся 10-го класса, на выставку “Самара”, и уже на входе меня начали поздравлять — я стал 45-тысячным посетителем. Это было очень неожиданно и приятно, я очень доволен! Сертификат, который я получил я потрачу с супругой, мы обязательно поедем в город Самара вдвоем», — поделился впечатлениями Максим Филиппов.