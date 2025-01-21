Массовое отключение света в Кишиневе: В столице Молдовы целый день не будет электричества — рассказываем, кому не повезло

Некоторые жители Буюкан и Центра сегодня останутся без электричества.
О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Гидигич, ¼ — с 09:45 до 15:45.
Е. Кока, 33/1, 37−41, 41G, Д. Энеску, 2−28, 32−42, 15−25, И. Крянгэ, 9, 11A, 11B, 13−35, 16, 22/2, 34−56, 999, Примэверий, 1−29, 2−34, Ш. Няга, 39, 43−49, 53−57, 40−50, 56, В. Белинского, 32A, 32B, 36−38 — с 09:40 до 17:00.
Барьера Скулень, 9/2, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 44/1, И. Л. Караджале, 2, 2/2, ⅔, 3, Н. Костин, 34A, 37, 44/1, 44/6, 44/7 — с 09:50 до 17:00.
Центр:
К. Негруцци, 4/2, 6/2, 10 — с 09:30 до 15:30.