Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «Пежо 307» сбил 17-летнюю жительницу Уфы

В Уфе 17-летняя девушка попала в больницу после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 17-летняя девушка оказалась под колесами "Пежо 307. Как рассказали в пресс-службе столичной ГАИ, подростка сбил 51-летний мужчина.

Водитель иномарки ехал по Сосновской улице, когда перед ним появилась уфимка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами подростка доставили в больницу, где приняли решение о госпитализации.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.