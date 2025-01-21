Водитель «Пежо 307» сбил 17-летнюю жительницу Уфы

В Уфе 17-летняя девушка оказалась под колесами "Пежо 307. Как рассказали в пресс-службе столичной ГАИ, подростка сбил 51-летний мужчина.
Водитель иномарки ехал по Сосновской улице, когда перед ним появилась уфимка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами подростка доставили в больницу, где приняли решение о госпитализации.
По факту ДТП сотрудники ГАИ начали расследование.
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