В Коммунарке построили и реконструировали несколько участков дорог

«В ходе работ выполнена реконструкция улиц Сосенский Стан и Липовый Парк на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой. Здесь появилось по две полосы движения в каждую сторону, новые пешеходные тротуары, светофоры, остановки городского транспорта. Также оборудованы въезды и выезды на улицу с территорий нескольких жилых кварталов и новой детско-взрослой поликлиники. Завершилась реконструкция Ясной улицы. Ее продлили, построив новый участок до отстойно-разворотной площадки городского транспорта возле станции метро “Новомосковская”. Все участки уже открыли для автомобильного движения», — рассказал Владимир Жидкин.