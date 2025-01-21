В Коммунарке построили и реконструировали несколько участков дорог

В Коммунарке Новомосковского административного округа столицы завершили реализацию одного из этапов обновления местной улично-дорожной сети для обслуживания пассажиров станции метро «Новомосковская». Всего специалисты построили и реконструировали 1,5 километра автомобильных дорог. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«В ходе работ выполнена реконструкция улиц Сосенский Стан и Липовый Парк на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой. Здесь появилось по две полосы движения в каждую сторону, новые пешеходные тротуары, светофоры, остановки городского транспорта. Также оборудованы въезды и выезды на улицу с территорий нескольких жилых кварталов и новой детско-взрослой поликлиники. Завершилась реконструкция Ясной улицы. Ее продлили, построив новый участок до отстойно-разворотной площадки городского транспорта возле станции метро “Новомосковская”. Все участки уже открыли для автомобильного движения», — рассказал Владимир Жидкин.
В рамках работ установили пять новых остановочных павильонов городского транспорта, три светофора, переустроили около 10 километров инженерных коммуникаций. Прилегающую территорию благоустроили, разбив более 38 тысяч квадратных метров газона.
Реализация этого этапа проекта позволила обеспечить удобную транспортную доступность станции метро и новых социальных объектов, значительно увеличить пропускную способность улицы Сосенский Стан и в целом улучшить транспортную ситуацию в поселке с учетом активной жилой застройки.
Строительство дорожных участков на всех этапах проходило под контролем Комитета государственного строительного надзора города. Как подчеркнул председатель ведомства Антон Слободчиков, за время работ его инспекторы провели 19 выездных проверок, в которых также участвовали специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. По результатам итогового мероприятия оформили заключение о соответствии объектов утвержденной проектной документации и выдали разрешение на их ввод в эксплуатацию.
В рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети для обслуживания станции метро “Новомосковская”» планируется реализация еще двух этапов, в ходе которых предполагается построить и реконструировать около одного километра автомобильных дорог.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году на карте столицы появилось 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а также 15 пешеходных переходов.
С 2012 года на территории ТиНАО построили более 400 километров автомобильных дорог. Это свыше 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В их составе шесть путепроводов через железнодорожные пути и 40 мостов. Общая протяженность автодорог в ТиНАО увеличилась в полтора раза с момента присоединения новых территорий к столице. Сегодня она составляет более одной тысячи километров.