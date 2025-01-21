Облачно с прояснениями: в Калининградской области ожидается сухой вторник

В Калининградской области во вторник будет облачно с прояснениями, без осадков. Такой прогноз на 21 января дали специалисты центра ФОБОС.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 5−10 м/с. Температура воздуха днём составит +1−4°С.
Столбик термометра поднимется до +4 градусов.
В Калининградской области во вторник будет облачно с прояснениями, без осадков. Такой прогноз на 21 января дали специалисты центра ФОБОС.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 5−10 м/с. Температура воздуха днём составит +1−4°С.