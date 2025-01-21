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Облачно с прояснениями: в Калининградской области ожидается сухой вторник

Столбик термометра поднимется до +4 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -9° 3 м/с 57% 772 мм рт. ст. -3°
Источник: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области во вторник будет облачно с прояснениями, без осадков. Такой прогноз на 21 января дали специалисты центра ФОБОС.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 5−10 м/с. Температура воздуха днём составит +1−4°С.