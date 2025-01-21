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Схему движения трех автобусных маршрутов временно изменили в Воронеже

Изменения касаются общественного транспорта № 18, 44 и 74.

Источник: АиФ Воронеж

С понедельника, 20 января, автобусные маршруты № 18, 44 и 74 временно изменили схемы своего движения. Об этом сообщили в пресс-службе управления городского транспорта.

С улицы Шишкова маршрутки будут следовать на Московский проспект, а затем возвращаться на бульвар Победы. Схему движения общественного транспорта скорректировали в связи с закрытием участка от улицы Шишкова в направлении бульвара Победы.

Ранее vrn.aif.ru сообщал о том, что из-за коммунальных работ движение транспорта на этом участке дороги будет перекрыто с 20 января по 3 февраля.