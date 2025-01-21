Движение на трассе М-5 в Самарской области восстановили

Напомним, накануне из-за метели в регионе ввели ограничения движения на трассе М-5 на участке автомобильной дороги км 1034 — км 1194.
Общая продолжительность ограничений составила 8 часов.
Движение по участку трассы М-5 «Урал» в Самарской области осуществляется в штатном режиме, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Напомним, накануне из-за метели в регионе ввели ограничения движения на трассе М-5 на участке автомобильной дороги км 1034 — км 1194.
Общая продолжительность ограничений составила 8 часов.