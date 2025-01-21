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Неполадки в работе мобильной связи устранили в Иркутской области

Жители региона жаловались, что не могут дозвониться до других абонентов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 21 января 2025 жители Иркутской области, Бурятии и Забайкалья столкнулись с проблемой — не ловила связь одного из популярных операторов. Некоторые жаловались на то, что полностью пропал мобильный интернет, кто-то писал, что невозможно дозвониться и отправить сообщения другим абонентам.

Однако специалистам удалось в короткие сроки устранить неполадки. Как стало известно КП-Иркутск, на данный момент все проблемы в работе сервиса устранены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полицейские и следователи начали проверку по информации о незаконном сносе аварийного дома. Напомним, неизвестные с помощью техники разрушили признанную аварийной многоквартирную двухэтажку на улице Якоби, несмотря на то, что еще не все жильцы съехали.