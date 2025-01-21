Неполадки в работе мобильной связи устранили в Иркутской области

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полицейские и следователи начали проверку по информации о незаконном сносе аварийного дома. Напомним, неизвестные с помощью техники разрушили признанную аварийной многоквартирную двухэтажку на улице Якоби, несмотря на то, что еще не все жильцы съехали.