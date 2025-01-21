Неполадки в работе мобильной связи устранили в Иркутской области

Утром 21 января 2025 жители Иркутской области, Бурятии и Забайкалья столкнулись с проблемой — не ловила связь одного из популярных операторов. Некоторые жаловались на то, что полностью пропал мобильный интернет, кто-то писал, что невозможно дозвониться и отправить сообщения другим абонентам.
Однако специалистам удалось в короткие сроки устранить неполадки. Как стало известно КП-Иркутск, на данный момент все проблемы в работе сервиса устранены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полицейские и следователи начали проверку по информации о незаконном сносе аварийного дома. Напомним, неизвестные с помощью техники разрушили признанную аварийной многоквартирную двухэтажку на улице Якоби, несмотря на то, что еще не все жильцы съехали.