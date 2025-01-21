В Советском районе Челябинска в среду отключат водоснабжение

В Челябинске 22 января на целый день отключат воду в части домов Советского района. Как сообщили в мэрии, отключение связано с плановыми работами на сетях. Оно затронет две сотни адресов и продлится с 9:30 до 20:00.
— Жителей просят сделать необходимый запас воды, — добавили в городской администрации.
Воду перестанут подавать в многоквартирные и частные дома, а также в офисы и социальные учреждения.
Вот полный список адресов, где прекратится водоснабжение:
ул. Белорецкая, 60А, 62, 63, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 70А, 70Б, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 85А, 86, 88, 88А;
ул. Блюхера 53, 53А, 55, 55А, 56, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 77, 81, 83, 83А, 85, 87, 89;
ул. Братская, 2А, 3А, 3Б;
ул. Дарвина, 14, 18, 107, 109, 111, 113, 115;
ул. Днепропетровская, 4, 11, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20;
ул. Знаменская, 1Б, 3, 3Б, 4, 12;
ул. Калининградская, 20, 21, 21Б, 22, 23, 23А, 24А;
ул. Ковшовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;
ул. Кузнецова, 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 37А;
ул. Некрасовская, 17, 19, 27;
ул. Обская, 2, 4А, 6;
ул. Орлиная, 9;
ул. Рылеева, 2Б, 2В;
ул. Столбовая, 30;
ул. Толбухина, 3, 3А, 5, 6А, 10А, 11;
ул. Трактовая, 18, 19А, 19Б, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26А, 26/1, 26/2, 27, 27/1;
ул. Центральная, 8;
ул. Чарчана, 10А, 20, 24;
ул. Ярославская, 2, 3, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 17, 14, 15, 16.
Частный сектор:
ул. Горьковская, 6, 9, 11, 13;
ул. Дарвина, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;
ул. Садовая, дома с 1 по 5 и с 36 по 44;
ул. Трактовая, дома с 1 по 19Б.