Ростовские спортсмены заняли призовые места в ставропольских «Играх ниндзя»

Напомним, что Федерация гонок с препятствиями была создана в Ростове в 2020 году на базе Суворовского жилого района. С тех пор в городе прошло несколько десятков соревнований, в которых суммарно приняли участие более трех тысяч человек со всей страны. И сейчас опыт проведения ростовских мероприятий распространяется по всему Югу России.