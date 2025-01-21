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Ростовские спортсмены заняли призовые места в ставропольских «Играх ниндзя»

Они соревновались на скоростное прохождение полосы препятствий.

Источник: Комсомольская правда

В Ставрополе прошли состязания «Игры ниндзя». Призовые места в соревнованиях заняли представители клуба «Суворов» из одноименного жилого района Донской столицы.

Участие в турнире на скоростное прохождение полосы препятствий, который прошел в клубе «Ниндзя спорт», приняли юные спортсмены из Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Азова и Кавминвод.

Призы в соревнованиях завоевали и представители ростовского клуба «Суворов». Первое место в своей возрастной категории занял Дмитрий Голотвин. В категории ПРО серебряную медаль завоевал Сергей Минченок, а его сестра Анна Минченок стала третьей в своей возрастной категории.

По словам главного тренера ФГПРО Вячеслава Макарова, спортивный год ребята начали на твердую «четверку», но еще есть к чему стремиться.

Напомним, что Федерация гонок с препятствиями была создана в Ростове в 2020 году на базе Суворовского жилого района. С тех пор в городе прошло несколько десятков соревнований, в которых суммарно приняли участие более трех тысяч человек со всей страны. И сейчас опыт проведения ростовских мероприятий распространяется по всему Югу России.