Россиянам объяснили, как докупить пенсионные баллы и зачем это необходимо

Оплата взносов может осуществляться как единовременно, так и в рассрочку, однако важно завершить все финансовые расчеты до конца календарного года. Следует учитывать, что приобрести баллы возможно только за текущий или будущий год, но не за предшествующие периоды. Кроме того, существует ограничение: можно докупить не более половины минимально необходимого трудового стажа, это 7,5 лет.