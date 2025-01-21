Россиянам объяснили, как докупить пенсионные баллы и зачем это необходимо

Юрист Илья Русяев обратил внимание на возможность докупить недостающие пенсионные баллы. С увеличением количества накопленных баллов увеличивается и размер социальных выплат, которые будут получать пенсионеры после выхода на заслуженный отдых.
Существует несколько факторов, которые могут побудить людей к покупке баллов. К примеру, это может быть связано с работой в неофициальном секторе, трудовой деятельностью за пределами страны или с низкооплачиваемыми должностями. Этот инструмент особенно полезен для тех, кто планирует выйти на пенсию раньше положенного срока.
Процесс докупки баллов начинается с заключения договора о добровольном пенсионном страховании с Социальным фондом России. Граждане могут подать заявление через портал «Госуслуги», а также на сайте Социального фонда, в многофункциональных центрах или отправив документы по почте. Важно заранее подготовить паспорт и необходимую документацию.
Оплата взносов может осуществляться как единовременно, так и в рассрочку, однако важно завершить все финансовые расчеты до конца календарного года. Следует учитывать, что приобрести баллы возможно только за текущий или будущий год, но не за предшествующие периоды. Кроме того, существует ограничение: можно докупить не более половины минимально необходимого трудового стажа, это 7,5 лет.