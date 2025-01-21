Ни туалетов, ни кафетериев: студенты ДВФУ заявляют о стремительном ухудшений условий в «президентском» кампусе

С одной стороны, мест в общежитиях критически не хватает: по мере роста рейтинга академической успеваемости получить право на место в островном кампусе всё сложнее, минимальный балл рейтинга всё ближе к 5,0, то есть тем, кто не отличник-активист, рассчитывать на место не стоит. Альтернатива — общежития в старых корпусах на материке, но мест перестало хватать и там по мере роста численности студентов. К решению проблемы ребята пытались подключить главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, но к очередному учебному году ситуация только ухудшилась. Администрация вуза обратилась за помощью к соседнему образовательному учреждению, филиалу РГСИ, институт искусств отжалел для студентов ДВФУ немножко коек, покрыв дефицит мест на 10%.