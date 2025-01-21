Ни туалетов, ни кафетериев: студенты ДВФУ заявляют о стремительном ухудшений условий в «президентском» кампусе

По словам студентов, закрыты большинство уборных на 7, 8 и 9 этажах корпусов С и Е, большинство (около ⅔) санитарных комнат в корпусе L, часть туалетов в корпусе D. Точек общественного питания тоже стало меньше. Студенты утверждают, что изменения в худшую сторону начались при нынешнем ректоре Борисе Коробце, который руководит ДВФУ с 2021 года. Из удобств исчезли местный продуктовый магазин в вузовском гостиничном комплексе «Малый Аякс», точки оперативной полиграфии и банкоматы в общежитиях. Сокращены автобусные шаттлы для сотрудников и студентов вуза, и это сокращение — на фоне серьёзных перебоев в работе общественного транспорта, курсирующего между кампусом на острове Русский и материком.
На фоне разваливающейся инфраструктуры неоднозначно воспринимается новость о строительстве второй очереди кампуса, которую обещают сдать к 2030 году.
С одной стороны, мест в общежитиях критически не хватает: по мере роста рейтинга академической успеваемости получить право на место в островном кампусе всё сложнее, минимальный балл рейтинга всё ближе к 5,0, то есть тем, кто не отличник-активист, рассчитывать на место не стоит. Альтернатива — общежития в старых корпусах на материке, но мест перестало хватать и там по мере роста численности студентов. К решению проблемы ребята пытались подключить главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, но к очередному учебному году ситуация только ухудшилась. Администрация вуза обратилась за помощью к соседнему образовательному учреждению, филиалу РГСИ, институт искусств отжалел для студентов ДВФУ немножко коек, покрыв дефицит мест на 10%.
С другой стороны, у студентов возникают опасения: а как руководство вуза будет содержать вторую очередь кампуса, если оно едва справляется с первой?
Напоминаем, что кампус ДВФУ является традиционной площадкой проведения Восточного экономического форума, который посещает и лично Владимир Путин. Вуз имеет немало президентского внимания, Путин даже поручил премьер-министру Михаилу Мишустину вывести Дальневосточный федеральный университет на мировой уровень.