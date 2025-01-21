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В Сочи 100-летний юбилей отметила ветеран войны Анна Глазунова

Ветерана Великой Отечественной войны поздравили со 100-летием в Сочи.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Участнице Великой Отечественной войны Анне Глазуновой исполнилось 100 лет. С юбилеем ветерана поздравили не только родные и близкие, но и сотрудники мэрии курорта, депутаты, совет ветеранов, члены территориального общественного самоуправления, а также школьники.

Родилась Анна Глазунова в Курганской области на Урале. На фронт отправилась в 19 лет и стала работать санитаркой, перевозила раненых с передовой. За время войны Анна преодолела расстояние от Урала до Крыма.

«Награждена юбилейными медалями», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

По окончании Великой Отечественной войны женщина устроилась на завод «Гидропривод» в городе Шахты. В Сочи Анна Глазунова вместе с семьей переехала в 2012 году и поселилась в Адлерском районе курорта.

В начале января 100-летие отметила ветеран войны, доктор биологических наук Любовь Харченко.

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