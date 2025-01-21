Программу празднования Дня студента подготовили в Нижегородской области

Основными площадками мероприятий (16+) станут культурно-просветительский центр «Академия Маяк» и Молодежный центр «Высота».
В концертном зале «Академии Маяк» пройдет торжественная церемония вручения студенческой премии «Молодец!», которая будет организована во второй раз. Премия, поддерживаемая министерством молодежной политики Нижегородской области, наградит студентов высших и профессиональных учебных заведений в различных номинациях, включая «Патриот», «Волонтёр», «Учёный», «Творец», «Активист» и других. Также будут подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и Всероссийского конкурса «Большая перемена». Вручат награды победителям 13 номинаций и 4 специальных наград.
Молодежный центр «Высота» в этот день отметит свой четвёртый день рождения. В программе — мероприятия для молодых предпринимателей, представителей общественных организаций и талантливой молодёжи.
Кроме того, в Нижнем Новгороде студенты смогут воспользоваться скидками в более чем 40 точках, предъявив студенческий билет. В Центре современного искусства «Терминал А» будет проходить бесплатная арт-медитация. В программе праздника также участие различных культурных и спортивных учреждений города.
Мероприятия, посвящённые Дню студента, состоятся и в других муниципальных образованиях области. В Выксе, Семёнове и Павлове подготовлены концертные программы, мастер-классы, спортивные игры, а также патриотический молодёжный студенческий слёт в Семёнове и интеллектуальные игры в Выксе.
Полную программу праздника можно найти в официальных группах ВКонтакте «Молодёжь Нижегородской области» и в телеграм-канале.