Программу празднования Дня студента подготовили в Нижегородской области

В концертном зале «Академии Маяк» пройдет торжественная церемония вручения студенческой премии «Молодец!», которая будет организована во второй раз. Премия, поддерживаемая министерством молодежной политики Нижегородской области, наградит студентов высших и профессиональных учебных заведений в различных номинациях, включая «Патриот», «Волонтёр», «Учёный», «Творец», «Активист» и других. Также будут подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и Всероссийского конкурса «Большая перемена». Вручат награды победителям 13 номинаций и 4 специальных наград.