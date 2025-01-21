Почему в Казахстане сорваны сроки строительства 20 пограничных застав

Он отметил, что на строительство отделения «Арлан» в Павлодарской области предусмотрено 2,7 млрд тенге. Проект профинансирован на 70%, но готовность объекта составляет 45%. Акты были подписаны, но денег нет и строительство не ведется. Отделение «Байтурасай» в Актюбинской области стоит по договору 2,6 млрд тенге, было перечислено 72% средств, но готовность объекта всего на 55%. И такая картина наблюдается практически по всем 20 объектам.