Срок эксплуатации блока № 1 Ростовской АЭС собираются продлить на 30 лет

В Ростовской области на 30 лет собираются продлить срок работы энергоблока № 1 Ростовской АЭС. Планы масштабной модернизации были одобрены в Росатоме, сообщают в управлении коммуникаций атомной станции.
Теперь начнется подготовка необходимой рабочей документации для будущего обновления объекта. Отметим, задачи для продления срока эксплуатации блока вели еще с 2020 года. В частности, к моменту заменили оборудование аварийной и предупредительной защиты, автоматического контроля нейтронного потока и комплекса электрооборудования.
— Открытие нового проекта — продолжение работ, направленных на продление срока эксплуатации энергоблока № 1. Все мероприятия для продления срока службы энергоблока должны быть завершены до 2029 года, — уточнил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Добавим, за 23 года эксплуатации блок № 1 выработал свыше 188 млрд кВт/ч электроэнергии. Этого ресурса хватит для обеспечения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов почти на два года.