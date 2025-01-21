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Срок эксплуатации блока № 1 Ростовской АЭС собираются продлить на 30 лет

Специалисты планируют продлить срок службы энергоблока № 1 Ростовской АЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на 30 лет собираются продлить срок работы энергоблока № 1 Ростовской АЭС. Планы масштабной модернизации были одобрены в Росатоме, сообщают в управлении коммуникаций атомной станции.

Теперь начнется подготовка необходимой рабочей документации для будущего обновления объекта. Отметим, задачи для продления срока эксплуатации блока вели еще с 2020 года. В частности, к моменту заменили оборудование аварийной и предупредительной защиты, автоматического контроля нейтронного потока и комплекса электрооборудования.

— Открытие нового проекта — продолжение работ, направленных на продление срока эксплуатации энергоблока № 1. Все мероприятия для продления срока службы энергоблока должны быть завершены до 2029 года, — уточнил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Добавим, за 23 года эксплуатации блок № 1 выработал свыше 188 млрд кВт/ч электроэнергии. Этого ресурса хватит для обеспечения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов почти на два года.