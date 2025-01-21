Срок эксплуатации блока № 1 Ростовской АЭС собираются продлить на 30 лет

Теперь начнется подготовка необходимой рабочей документации для будущего обновления объекта. Отметим, задачи для продления срока эксплуатации блока вели еще с 2020 года. В частности, к моменту заменили оборудование аварийной и предупредительной защиты, автоматического контроля нейтронного потока и комплекса электрооборудования.