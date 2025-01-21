В Казани число подвальных укрытий увеличилось до 1,7 тысячи

Чанкин также объяснил различие между убежищами и укрытиями. Первые, как правило, находятся на предприятиях, которые будут работать даже в случае ЧП или военного положения. Укрытия представляют собой подземные помещения для гражданского населения, такие как подвалы, парковки и прочие безопасные объекты, доступные при возникновении угрозы.