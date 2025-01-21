Спорткомплекс с двумя катками за 2 млрд рублей начнут строить в Омске в 2025-м

В 2025 году в Омске планируют начать строительство спортивно-оздоровительного комплекса с двумя ледовыми катками за 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале.
Комплекс будет включать в себя спортивные площадки для занятий различными видами спорта, в том числе бассейн, два ледовых катка, залы для фитнеса и игровых видов спорта.
Спортивный объект будет возводить ГК «Титан» в рамках государственно-частного партнерства по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт»). Часть расходов на строительство покроет субсидия Минспорта РФ. Размер федеральной субсидии составляет 733 млн рублей.
«В этом году приступаем к строительству в Омске спортивно-оздоровительного комплекса в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний “Титан”. В новом комплексе смогут тренироваться воспитанники омских спортшкол и все желающие омичи», — рассказал Виталий Хоценко.
Ранее мы сообщали, что в 2024 году в микрорайоне Московка-2 в Омске был открыт спорткомплекс с двумя бассейнами и хамамом. Строительство объекта также состоялось в рамках государственно-частного партнерства. Часть средств вложил инвестор.