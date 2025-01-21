Спорткомплекс с двумя катками за 2 млрд рублей начнут строить в Омске в 2025-м

Ранее мы сообщали, что в 2024 году в микрорайоне Московка-2 в Омске был открыт спорткомплекс с двумя бассейнами и хамамом. Строительство объекта также состоялось в рамках государственно-частного партнерства. Часть средств вложил инвестор.