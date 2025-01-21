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Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Свердловской области

В Свердловской области резко выросло число заболевших ОРВИ. За период с 13 по 19 января было зарегистрировано 22 тыс. случаев заболевания, это на 38,9% больше, чем на прошлой неделе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: Freepik

Среди городов с наибольшим количеством заболевших лидируют Тугулым, ЗАТО Свободный, Каменск-Уральский, Кировград и Сысерть, пишет TagilCity.ru. В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 10,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 23,3%, но ниже среднего многолетнего уровня на 25,3%.

В ведомстве сообщили, что большинство заболевших — дети. По прогнозам эпидемиологов, рост заболеваемости будет продолжаться еще 3−4 недели в связи с сезонностью. Ситуация оценивается как контролируемая и предсказуемая.

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