Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Свердловской области

Среди городов с наибольшим количеством заболевших лидируют Тугулым, ЗАТО Свободный, Каменск-Уральский, Кировград и Сысерть, пишет TagilCity.ru. В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 10,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 23,3%, но ниже среднего многолетнего уровня на 25,3%.
В ведомстве сообщили, что большинство заболевших — дети. По прогнозам эпидемиологов, рост заболеваемости будет продолжаться еще 3−4 недели в связи с сезонностью. Ситуация оценивается как контролируемая и предсказуемая.