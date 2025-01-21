«Батька у нас крутой!» Жители Минска на железнодорожном вокзале спели хором ставшую хитом песню об Александре Лукашенко

Как пишет sb.by, с данной акции в Минске стартовал «Марафон единства» 20 января. Композиция прозвучала под баян: ее мотивы сыграл главный редактор «Альфа Радио», ведущий Вадим Шепет. Песню, посвященную президенту Беларуси, исполнили студенты Минска, которые договорились прийти на железнодорожный вокзал в определенное время. Однако во время исполнения композиции, к ним присоединились пассажиры, оказавшиеся на вокзале в тот момент.