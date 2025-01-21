«Батька у нас крутой!» Жители Минска на железнодорожном вокзале спели хором ставшую хитом песню об Александре Лукашенко

На железнодорожном вокзале минчане спели хором ставшую хитом песню о президенте Беларуси Александре Лукашенко. Видео и информация опубликованы в телеграм-канале «Пул Первого».
В сообщении сказано, что патриотический флешмоб стихийно собрал приличную толпу из минчан на железнодорожном вокзале. Жители Минска хором исполнили известную и уже ставшую хитом песню о президенте Беларуси «Батька у нас крутой!».
Минчане на вокзале спели ставшую хитом песню о президенте Беларуси. Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».
Как пишет sb.by, с данной акции в Минске стартовал «Марафон единства» 20 января. Композиция прозвучала под баян: ее мотивы сыграл главный редактор «Альфа Радио», ведущий Вадим Шепет. Песню, посвященную президенту Беларуси, исполнили студенты Минска, которые договорились прийти на железнодорожный вокзал в определенное время. Однако во время исполнения композиции, к ним присоединились пассажиры, оказавшиеся на вокзале в тот момент.
Минчане на вокзале спели ставшую хитом песню о президенте Беларуси. Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».
Ранее мы писали, что книга о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Наш президент» вышла в Беларуси.
Тем временем досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.
Кроме того, глава государства назвал надежное звено военной безопасности Беларуси.