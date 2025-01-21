Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Батька у нас крутой!» Жители Минска на железнодорожном вокзале спели хором ставшую хитом песню об Александре Лукашенко

На железнодорожном вокзале минчане спели хором ставшую хитом песню о Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном вокзале минчане спели хором ставшую хитом песню о президенте Беларуси Александре Лукашенко. Видео и информация опубликованы в телеграм-канале «Пул Первого».

В сообщении сказано, что патриотический флешмоб стихийно собрал приличную толпу из минчан на железнодорожном вокзале. Жители Минска хором исполнили известную и уже ставшую хитом песню о президенте Беларуси «Батька у нас крутой!».

Минчане на вокзале спели ставшую хитом песню о президенте Беларуси. Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».

Как пишет sb.by, с данной акции в Минске стартовал «Марафон единства» 20 января. Композиция прозвучала под баян: ее мотивы сыграл главный редактор «Альфа Радио», ведущий Вадим Шепет. Песню, посвященную президенту Беларуси, исполнили студенты Минска, которые договорились прийти на железнодорожный вокзал в определенное время. Однако во время исполнения композиции, к ним присоединились пассажиры, оказавшиеся на вокзале в тот момент.

Минчане на вокзале спели ставшую хитом песню о президенте Беларуси. Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».

Ранее мы писали, что книга о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Наш президент» вышла в Беларуси.

Тем временем досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.

Кроме того, глава государства назвал надежное звено военной безопасности Беларуси.