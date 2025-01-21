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В Башкирии воспитательницу детдома незаконно лишили стимулирующей выплаты

В ноябре 2024 года ей перестали выплачивать персональный повышающий коэффициент к окладу.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке сотрудница детского дома осталась без стимулирующей выплаты. Об этом она рассказала инспекторам трудинспекции. По ее словам, выплачивать деньги ей перестали в ноябре 2024 года.

Инспекция инициировала после обращения работницы проверку и выяснила, что стимулирующая выплата была установлена приказом работодателя год назад на период до 31 декабря 2024 года, однако 1 ноября прошлого года в связи с новым приказом о повышении окладов ее досрочно «отменили», но такое решение ухудшало положение работницы.

К тому же, женщина, непосредственно работающая с детьми, имела самые низкие ППК — 0,54 к окладу. В это же время другие сотрудники плюсом к окладу получали более двух ППК, несмотря на то, что их работа не была сопряжена детьми.

Работодателю Гострудинспекция вынесла предостережение.

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