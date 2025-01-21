В Красноярске отменили запуск специальных пунктов для выдачи пенсий

В Красноярске принято решение отказаться от создания отдельных почтовых отделений для выдачи пенсий.
«Пенсионеры смогут получать свои выплаты и пособия в тех же местах, где делали это ранее», — отметил депутат в своем Telegram-канале.
Данное решение было озвучено руководством «Почты России» на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края. Первоначально планировалось, что специальные пункты выдачи пенсий начнут работать с 1 февраля.
Ранее рассказывали, что житель Красноярского края хотел сжечь почту по заданию украинцев.