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В Красноярске отменили запуск специальных пунктов для выдачи пенсий

Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев.

Источник: Shutterstock

В Красноярске принято решение отказаться от создания отдельных почтовых отделений для выдачи пенсий.

«Пенсионеры смогут получать свои выплаты и пособия в тех же местах, где делали это ранее», — отметил депутат в своем Telegram-канале.

Данное решение было озвучено руководством «Почты России» на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края. Первоначально планировалось, что специальные пункты выдачи пенсий начнут работать с 1 февраля.

Ранее рассказывали, что житель Красноярского края хотел сжечь почту по заданию украинцев.

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