Многодетные семьи из Иркутской области могут выиграть в конкурсе микроавтобус

Многодетные семьи, живущие в Иркутской области, могут поучаствовать в ежегодном конкурсе, где главный приз — микроавтобус.
Как стало известно КП-Иркутск, к участью приглашают тех, кто воспитывает семь и более детей (в том числе принятых под опеку), которые к 1 апреля 2025 не достигнут совершеннолетия. Напомним, данный конкурс проводится с 2013 года. За эти годы 67 семей получили новые «Газели».
Один из родителей не позднее 1 феврали 2025 должен отправить на электронную почту управления социальной защиты по месту жительства заявление об участии в конкурсе и требуемые документы. Среди них паспорт, свидетельство о рождении детей, характеристики из школ, дипломы, грамоты и другое.