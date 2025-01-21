Многодетные семьи из Иркутской области могут выиграть в конкурсе микроавтобус

Как стало известно КП-Иркутск, к участью приглашают тех, кто воспитывает семь и более детей (в том числе принятых под опеку), которые к 1 апреля 2025 не достигнут совершеннолетия. Напомним, данный конкурс проводится с 2013 года. За эти годы 67 семей получили новые «Газели».