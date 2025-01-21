В РФ создали улучшающий передачу зашифрованного трафика в сети алгоритм

В ответ на эти вызовы исследователи из МФТИ и ИППИ РАН разработали новый алгоритм, который использует не только открытые метаданные, доступные в рамках старых и новых протоколов, но и статистические признаки трафика, такие как размеры пакетов и интервалы между их приходами. Такой подход позволил существенно увеличить точность распознавания данных — с 38,4% до 96,4% — в соответствии с одной из популярных методик оценки эффективности этой процедуры.