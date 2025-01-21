В РФ создали улучшающий передачу зашифрованного трафика в сети алгоритм

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Исследователи из России разработали алгоритм, позволяющий с 94-процентной вероятностью корректно определять тип передаваемых данных, даже если они зашифрованы с использованием новейших технологий. Этот подход позволит повысить эффективность обслуживания сетей и эффективность управления ресурсами, сообщила пресс-служба МФТИ.
«Разработанный алгоритм может быть использован на промежуточных сетевых узлах для повышения качества обслуживания. Наш алгоритм превзошел лучшие существующие классификаторы и может быть использован на промежуточных сетевых узлах для повышения качества обслуживания», — пояснил исследователь с базовой кафедры МФТИ в Институте проблем передачи информации РАН Антон Курапов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отметил ученый, поводом для разработки нового алгоритма классификации зашифрованного трафика стало появление новых протоколов для защиты данных в глобальной сети, которые скрывают многие ключевые метаданные, которые в прошлом использовались для классификации трафика. Это может негативно сказаться на качестве обслуживания в сетях, так как правильная классификация трафика необходима для эффективного управления ресурсами.
В ответ на эти вызовы исследователи из МФТИ и ИППИ РАН разработали новый алгоритм, который использует не только открытые метаданные, доступные в рамках старых и новых протоколов, но и статистические признаки трафика, такие как размеры пакетов и интервалы между их приходами. Такой подход позволил существенно увеличить точность распознавания данных — с 38,4% до 96,4% — в соответствии с одной из популярных методик оценки эффективности этой процедуры.
По словам Курапова, разработанный российскими учеными алгоритм будет готов к применению на практике после относительно несложной доработки, направленной на ликвидацию выявленных исследователями утечек приватности шифрованного трафика. Как отметили ученые, сейчас они изучают несколько подходов, которые в принципе способны решить эту проблему уже в ближайшее время.