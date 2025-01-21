На крымском побережье за сутки собрали 40 тонн загрязненного мазутом грунта

«В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое; очищено более 181 километра береговой линии. За сутки собрано около 6 тонн, вывезено более 11 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. За сутки собрано и вывезено более 23 тонн загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.