В Шарыпове жители обратились к президенту из-за проблемы с кладбищем

Об этом рассказали в Народном фронте.
Местная жительница, чей сын похоронен рядом с горой мусора, устала терпеть и решила достучаться до самого президента. Чтобы защитить место памяти, она даже поставила два креста.
Раньше люди много раз жаловались местным чиновникам, но всё было бесполезно. Выяснилось, что проблема возникла из-за странного деления кладбища: часть — районная, часть — городская, а некоторые участки вообще никому не принадлежали.
Теперь погост полностью передали городу, свалку убрали. Жители надеются, что теперь здесь будет порядок, и попросили поставить контейнеры для мусора.
Ранее сообщалось, что в красноярской колонии № 5 запустили цех по утилизации автошин.