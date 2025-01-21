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В Шарыпове жители обратились к президенту из-за проблемы с кладбищем

После жалобы Путину на погосте в Шарыпове наконец-то ликвидировали свалку.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали в Народном фронте.

Местная жительница, чей сын похоронен рядом с горой мусора, устала терпеть и решила достучаться до самого президента. Чтобы защитить место памяти, она даже поставила два креста.

Раньше люди много раз жаловались местным чиновникам, но всё было бесполезно. Выяснилось, что проблема возникла из-за странного деления кладбища: часть — районная, часть — городская, а некоторые участки вообще никому не принадлежали.

Теперь погост полностью передали городу, свалку убрали. Жители надеются, что теперь здесь будет порядок, и попросили поставить контейнеры для мусора.

Ранее сообщалось, что в красноярской колонии № 5 запустили цех по утилизации автошин.

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